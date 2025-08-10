Regen mit Gewitter und Hitzewelle bis +33: was die Ukraine morgen erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kurzfristige Regenfälle mit Gewittern werden in der Ukraine am linken Ufer und eine Hitzewelle im Süden erwartet. Der Wind wird im Nordosten zunehmen.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Wetterdienst.

Das Wetter in der Ukraine

Am 11. August wird in der Ukraine wolkiges Wetter mit Auflockerungen erwartet.

In der Nacht wird es im Norden und an einigen Stellen in den zentralen und westlichen Regionen kurzzeitig regnen, und tagsüber sind am linken Ufer Gewitter möglich. Im Rest des Landes sind Niederschläge unwahrscheinlich.

Der Wind wird aus Südwest kommen und allmählich auf Nordwest drehen, mit einer Geschwindigkeit von 7-12 m/s. In den nordöstlichen Regionen werden im Laufe des Tages Windböen von 15-20 m/s erwartet.

Das Temperaturregime ist wie folgt verteilt: im Süden nachts 18-23°, tagsüber bis zu 33°; im übrigen Gebiet nachts 12-17°, in den zentralen Regionen bis zu 20°, tagsüber 23-28° und in den meisten westlichen, nördlichen und Winnyzja-Regionen – 20-25°.

Das Wetter in Kiew und in der Region

Am 11. August wird das Wetter in der Region Kiew und in Kiew wolkig mit Auflockerungen sein. In der Nacht ist mit kurzzeitigem Regen zu rechnen, tagsüber bleibt der Niederschlag aus. Der Wind kommt aus Südwest, mit einer Verschiebung auf Nordwest, 7-12 m/s.

Die Temperatur wird nachts zwischen 12-17° schwanken, in Kiew – 15-17°, tagsüber 20-25° in der Region, 22-24° in der Hauptstadt.

Zur Erinnerung: Am Mittwoch, den 6. August, wurde Kiew von einem heftigen Regenschauer heimgesucht. Die Regenfälle verursachten einige Überschwemmungen in der Stadt, und es wurden starke Windböen verzeichnet.

Am 6. August waren einige Verbraucher in der Region Kiew aufgrund eines Stromausfalls vorübergehend ohne Strom.