Die Regierung hat die Gründe für Vorbehalte gegen die Mobilmachung erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett hat die Gründe für die Reservierung von wehrpflichtigen Personen für die Zeit der Mobilmachung und des Krieges geändert. Sie beziehen sich auf Unternehmen in den Frontgebieten und Unternehmen, die Drohnen herstellen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Beschluss Nr. 1106 vom 8. September 2025.

Die Regierung hat die Regel zur Buchung von 100% der Mitarbeiter kritischer Unternehmen in den Frontgebieten präzisiert. Reservierungen können „in den Gebieten aktiver Feindseligkeiten vorgenommen werden, in denen staatliche elektronische Informationsressourcen verfügbar sind“.

Darüber hinaus hat die Regierung die Kriterien für kritische Unternehmen, die Mitarbeiter buchen können, um den folgenden Punkt erweitert:

„Unternehmen, Institutionen und Organisationen, die staatliche Verträge (Vereinbarungen) über die Herstellung von unbemannten Systemen (unbemannte 2 Flugkomplexe, unbemannte Luftfahrzeuge, unbemannte Boden- (Roboter-) Komplexe, unbemannte Wasser- (schwimmende) Komplexe) erfüllen, waffen, militärische und spezielle Ausrüstung, Munition, deren Komponenten und andere Verteidigungsgüter, die von der Verwaltung des Staatlichen Sonderkommunikationsdienstes der Ukraine und anderen staatlichen Kunden im Verteidigungssektor (einschließlich ihrer staatlichen Kundendienste) bestellt werden.“ Kommentar des Wirtschaftsministeriums

Nach Angaben des Pressedienstes des Ministeriums könnte sich der wirtschaftliche Effekt der Entscheidung (eingespartes BIP und Steuereinnahmen) auf etwa 2,25 Milliarden Hrywnja pro Jahr belaufen.