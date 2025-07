Die Regierung hat das Monopol der Medikamentenhändler auf dem Markt eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat den Markt für den Vertrieb von Arzneimitteln eingeschränkt, indem sie den prozentualen Anteil der Versorgung durch einen einzigen Händler begrenzt hat.

Dies geht aus dem Pressedienst des Gesundheitsministeriums hervor.

Die Regierung hat gleiche Bedingungen für alle Vertriebshändler im Rahmen von Vereinbarungen mit gleichen Preisen, Zahlungs- und Lieferbedingungen festgelegt.

Außerdem hat sie eine Beschränkung eingeführt, wonach das Volumen der Lieferung eines Medikaments von einem Hersteller oder Importeur an einen Händler 20% der gesamten Nettoeinnahmen aus dem Verkauf dieses Medikaments im Vorjahr nicht überschreiten darf.

Diese Grenze darf nur überschritten werden, wenn andere Händler keine entsprechenden Kaufanträge gestellt haben.

Die Änderungen der Zulassungsvoraussetzungen treten 2 Monate nach Veröffentlichung des Beschlusses in Kraft.

Derzeit wird der Arzneimittelvertriebsmarkt von zwei Unternehmen kontrolliert: „BaDM“ und „Optima-Pharm“.

Im September 2021 entfielen auf das in Dnipro ansässige Unternehmen BaDM (im Besitz von Olexander Dytiatkovskyj und Olexander Sukhodolskyj) etwa 40% der Arzneimittellieferungen an Apotheken, wie Forbes berichtete, während Optima-Pharm (im Besitz von Andrij Hubskyj) etwa 45% ausmachte.

Um es kurz zu machen:

Am Mittwoch, den 16. Juli 2025, führten die Strafverfolgungsbehörden Durchsuchungen im Büro des Pharmaunternehmens Arterium, das Konstantin Schewaho gehört, sowie in den Einrichtungen des Unternehmens in Kiew und Lwiw durch.