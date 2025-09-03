In der Region Riwne ist ein dreijähriges Kind aus dem sechsten Stock gestürzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Mädchen wächst in einer Familie auf, die sich in schwierigen Lebensumständen befindet und auf dem Melderegister steht.

Ein dreijähriges Mädchen ist in Kostopol aus dem Fenster gefallen. Jetzt ist sie im Krankenhaus, der Zustand des Kindes ist ernst, aber stabil. Darüber berichtet die Polizei des Gebiets Riwne am Mittwoch, den 3. August.

„Über den Unfall bei der Polizei gestern, am zweiten September, gegen 13:25 Uhr berichtete ein 40-jähriger Einwohner des Bezirks Riwne“, heißt es in der Mitteilung.

Die Gesetzeshüter stellten fest, dass die 27-jährige Mutter ihren 7-jährigen Sohn zur Schule brachte, während die jüngere Tochter unter der Aufsicht eines Bekannten zu Hause blieb. Als die 19-Jährige in ein anderes Zimmer ging, fiel das Kind aus dem Fenster im sechsten Stock auf das Dach des Friseursalons.

Das Fenster war zum Lüften geöffnet, hatte aber einen defekten Mechanismus.

Die Ermittler eröffneten ein Strafverfahren wegen böswilliger Verletzung der Sorgfaltspflicht für Kinder gemäß Artikel 166 des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Wir erinnern daran, dass in Tschernihiw ein dreijähriger Junge aus dem Fenster des ersten Stocks gefallen ist. Das Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Umstände des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Und in Schytomyr stürzte ein 6-jähriges Mädchen aus einem Fenster im vierten Stock eines mehrstöckigen Gebäudes und starb.