Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Früher lag der durchschnittliche Ertrag von Sonnenblumen bei 15-17 c/ha, jetzt ist er auf 1-5 c/ha gesunken.

In diesem Jahr wurde in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja der niedrigste Getreideertrag seit 2003 erzielt, berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Früher lag der durchschnittliche Ertrag von Sonnenblumen bei 15-17 c/ha, aber jetzt ist er auf 1-5 c/ha gesunken.

Einer der Gründe für die niedrigen Erträge ist die erzwungene Abgabe der Produkte zu niedrigen Preisen. Die Eindringlinge zwingen die Bauern, ihre Erzeugnisse zu Preisen zu verkaufen, die weit unter den Marktpreisen liegen.

Laut Akzent.zp.ua ist ein weiterer Grund für den Rückgang der Erträge die Loyalitätssubventionen. Die Besatzungsbehörden bieten nur denjenigen Landwirten Subventionen an, die sich bereit erklären, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Außerdem wirkt sich der fehlende Zugang zu modernen landwirtschaftlichen Technologien aufgrund der Besatzung auf die Erträge aus.