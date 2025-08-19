Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben einen russischen Güterzug mit Panzern in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Saporischschja zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters des Zentrums für Besatzungsstudien Petro Andrjuschtschenko.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte zerstörten den Güterzug der Invasoren, der Treibstoff durch die besetzte Region Saporischschja transportierte.

Nach dem Angriff blieben von der Eisenbahnverbindung in diesem Gebiet nur noch Ruinen übrig – nichts Lebendiges mehr.

„Wer hat sich gefragt, warum die Russen nachts Treibstoff und Fahrzeuge transportieren? Die Antwort ist diese. Um solche Verluste zu vermeiden“, sagte Andrjuschtschenko.

Foto: Ukrainische Streitkräfte zerstören einen russischen Güterzug mit Panzern in der Region Saporischschja (t.me/andriyshTime)

Dies war ein bedeutender Schlag gegen die Logistik des Feindes und bestätigte einmal mehr die Effektivität des ukrainischen Militärs bei der Lokalisierung wichtiger Transportrouten.

Lage an der Frontlinie