In der Region Sumy gibt es acht Verletzte durch russischen Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des feindlichen Beschusses wurden Wohnhäuser und Privathäuser von Zivilisten sowie zivile Infrastruktureinrichtungen beschädigt.

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Truppen 15 Gemeinden in der Region Sumy angegriffen. Infolge des Angriffs wurden acht Menschen verletzt. Darüber berichtet der Pressedienst der Nationalen Polizei am Sonntag, den 27. Juli.

Insbesondere in der Gemeinde Schostka wurden vier Zivilisten verwundet.

In der Gemeinde Sumy Stadt infolge des Beschusses verletzt drei Menschen.

Auch als Folge des Beschusses beschädigt Wohnung und Privathäuser von Zivilisten, zivile Infrastruktur.

Die Polizei reagierte umgehend auf Anrufe, dokumentierte Kriegsverbrechen, half den Opfern und sorgte für Sicherheit an den Orten der Treffer.

Wir werden daran erinnern, dass am Samstagnachmittag eine russische Drohne das Gebäude der Regionalverwaltung in Sumy angegriffen hat.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass es den ukrainischen Verteidigungskräften gelungen sei, den Plan der russischen Truppen in der Region Sumy zu vereiteln und den Feind in diese Richtung zurückzudrängen.