Die Reparatur der Stromleitungen zum KKW Saporischschja wurde wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Reparatur der beschädigten Stromleitungen, die das Kernkraftwerk Saporischschja mit Strom versorgen, wurde wieder aufgenommen.

Dies teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit.

Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), sagte, dass die Arbeiten nach einer vierwöchigen Unterbrechung wieder aufgenommen wurden.

„Die Wiederherstellung der Stromversorgung außerhalb der Anlage ist entscheidend für die nukleare Sicherheit“, sagte er.

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass die Entscheidung, die Feindseligkeiten vorübergehend einzustellen, um die Stromleitungen im besetzten AKW Saporischschja zu reparieren, bereits am 17. Oktober fallen könnte.

Am 23. September, um 16:56 Uhr, wurde die einzige Stromleitung, über die das KKW Saporischschja mit Strom aus dem ukrainischen Netz versorgt wurde, abgeschaltet. Dieser Stromausfall war der zehnte, seit die Russen das Kraftwerk besetzt haben.

Außenminister Andrij Sybiha sagte, dass die Russen versuchen, die Unterstützung der IAEA für ihren Versuch zu gewinnen, das Kernkraftwerk Saporischschja (Saporischschja NPP) zu übernehmen.

Die IAEA hat offiziell die Gefährlichkeit der Situation im Kernkraftwerk Saporischschja bestätigt, das seit dem zehnten Tag aufgrund der Aktionen der Invasoren ohne Hauptstromquelle ist.

Russland hat das AKW Saporischschja unter dem Vorwand eines „Tests“ vom ukrainischen Stromnetz getrennt und bereitet sich darauf vor, es wieder an sein eigenes Stromnetz anzuschließen.

Die russischen Invasoren haben die Stromleitungen zum Kernkraftwerk Saporischschja im vorübergehend besetzten Enerhodar, Region Saporischschja, während der Einnahme des Kraftwerks von beiden Seiten gekappt.