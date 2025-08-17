Rubio nennt drei Schlüsselelemente eines Friedensabkommens für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Außenminister Marco Rubio hat drei Schlüsselelemente eines Friedensabkommens für die Ukraine genannt. Dazu gehören Grenzen, Sicherheit und der Wiederaufbau des Landes.

Während des Interviews sagte Rubio, dass es notwendig sei, zu diskutieren

wie die Gebiete und Grenzen nach dem Krieg aussehen werden;

den legitimen Wunsch der Ukraine nach Sicherheit auf lange Sicht zu erörtern, um eine zweite Invasion zu verhindern;

zu erörtern, wie ein Land, das seit 3,5 Jahren angegriffen wird, wieder aufgebaut werden kann. „All dies sind Schlüsselelemente eines jeden Abkommens. Wir verstehen das. Und… wenn ein Abkommen geschlossen wird, wird jede Seite etwas aufgeben müssen“, fügte der Außenminister hinzu.

