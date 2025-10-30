Russen beschießen Slowjansk, drei Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Beschuss beschädigte mehrstöckige Gebäude, Privathäuser, ein Kesselhaus und Autos in der Stadt.

Russische Angreifer haben die Stadt Slowjansk in der Region Donezk angegriffen. Dabei wurden drei Zivilisten getötet, teilte der Leiter der örtlichen MVA Vadim Lyakh am Donnerstag, den 30. Oktober, auf Facebook mit.

Heute gegen 10:00 Uhr hat der Feind zwei Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern auf Slowjansk gestartet. Mkr-n Lesnoy, Olimpiyskaya Straße und 95. Brigade. Leider wurden dabei drei Menschen getötet, schrieb er.

Nach Lyakh, als Folge der Beschuss beschädigt mehrstöckige, private Häuser, Kesselhaus, Autos.

Https://www.facebook.com/reel/1340772590887445/&show_text=false&width=269&t=0