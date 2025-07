Russen griffen Rettungskräfte in Nikopol an: fünf Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Kriegsverbrecher haben zuerst einen Lastwagen mit einer Drohne beschossen und als die Retter kamen, um das Feuer zu löschen, auf sie eingeschlagen.

In Nikopol griffen die Russen Rettungskräfte an, die gekommen waren, um die Folgen des vorherigen Angriffs zu beseitigen. Dabei wurden drei Rettungskräfte und zwei Zivilisten verletzt. Darüber am Abend am Mittwoch, den 16. Juli, berichtet der staatliche Notdienst der Ukraine.

„Am Abend geriet als Folge eines feindlichen FPV-Drohnenangriffs auf die Stadt Nikopol ein Lastwagen in Brand. Während der Beseitigung der Folgen des Angriffs schlug der Feind wiederholt mit einer Drohne auf die Rettungskräfte ein. Drei Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes wurden verletzt, sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert“, heißt es in der Meldung.

Auch zwei Zivilisten, ein Mann und eine Frau, wurden bei dem Angriff verletzt.

Das Feuer wurde gelöscht, fügt die Veröffentlichung hinzu.

Der Doppelschlag (Double Tap Strike) gilt als Kriegsverbrechen, weil er Rettungs- und medizinisches Personal trifft, das zum Ort des ersten Angriffs eilt. Die Praxis ist ein Kriegsverbrechen, weil sie einen groben Verstoß gegen die Genfer Konventionen von 1949 darstellt, die Angriffe auf Zivilisten, Verwundete oder diejenigen, die nicht mehr weiterkämpfen können, verbieten.

Ebenfalls am Mittwochmorgen beschossen die russischen Angreifer Nikopol mit Artillerie. Eine Frau wurde getötet. Weitere fünf Menschen wurden durch den Angriff verletzt.

Wir erinnern daran, dass der Staatliche Dienst für Notfallsituationen der Ukraine letzte Woche über den Angriff russischer Drohnen auf die Ausrüstung von Rettungsdiensten in Charkiw und Cherson berichtete, als die Retter kamen, um die Folgen der Drohnenangriffe zu beseitigen.