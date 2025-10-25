Russen griffen zwei Stadtteile von Charkiw mit Drohnen an: ein Privathaus wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstagabend, den 25. Oktober, haben russische Angreifer zwei Stadtteile von Charkiw mit Drohnen angegriffen. Durch den Beschuss wurde eines der Privathäuser beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Charkiwer Bürgermeisters Igor Terechow.

„Wir haben vorläufige Informationen über den Einschlag einer Molniya-Drohne in den Kiewer und Schewtschenkiwskyj-Bezirken von Charkiw… Spezialisierte Dienste arbeiten vor Ort und inspizieren die Gebiete“, hieß es in der Nachricht.

Später stellte Terekhov klar, dass eine FPV-Drohne, bei der es sich wahrscheinlich um eine Molniya-Schlagdrohne handelte, im Bezirk Shevchenkivskyj getroffen wurde.

„Bei dem Vorfall wurden das Dach eines Privathauses und die Fensterverglasung beschädigt. Es gab keine Verletzten“, fügte er hinzu.

Aktualisierung um 17:46 Uhr.*

Der Bürgermeister von Charkiw sagte, dass die Molniya-Drohne ein Träger für zwei FPV-Drohnen war.

„Eine von ihnen traf das Dach eines Privathauses im Stadtteil Shevchenkivskyj und beschädigte die Fenster. Eine weitere FPV-Drohne traf die Fassade eines Gebäudes ebenfalls im Bezirk Shevchenkivskyj“, schrieb Terekhov.

Der Flugzeugträger selbst, eine Molniya-Drohne, fiel auf das Dach eines Wohnheims im Bezirk Kyjiwskyj. Laut Terechow ist der Sprengkopf neben das Gebäude gefallen, und die Bombenentschärfer arbeiten am Tatort.

„Bis jetzt haben sich fünf Menschen mit einer akuten Stressreaktion an Ärzte gewandt. Spezialisierte Dienste arbeiten vor Ort, inspizieren die Gegend und erfassen die Folgen des Vorfalls“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Beschuss in Charkiw