Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein russischer Kommandeur mit dem Rufzeichen „Bali“ befahl die Vernichtung der Zivilbevölkerung in dem Dorf Shandryholovo.

Das russische Militär hat ein minderjähriges Mädchen entführt, um sie als menschliches Schutzschild für den Vormarsch ihrer Gruppen zu benutzen. Dies berichtete der Pressedienst des Dritten Armeekorps der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, den 24. September.

In der Gegend des Dorfes Shandrigolovo, Bezirk Kramatorsk, erschossen Einheiten der Invasoren eine Familie von Zivilisten. Die Russen nahmen ein minderjähriges Mädchen als Geisel, um ihre Gruppen zu decken und weiter in Richtung Lyman vorzurücken, so dass unser Militär das Feuer nicht eröffnen konnte.

Aus abgehörten Funksprüchen ist bekannt, dass der russische Kommandeur mit dem Rufzeichen „Bali“ noch vor Beginn des Angriffs auf das Dorf den Befehl gab, die Zivilbevölkerung zu vernichten, indem er sie anwies, schnell zu handeln und „wahllos alle zu töten“.

Eine Einheit der Invasoren drang in ein Wohnhaus ein und erschoss die Eltern eines Kindes. Die Aktionen des Feindes waren eindeutig geplant, was durch alle Live-Funkaufzeichnungen und Beobachtungen der Einheiten des Dritten Armeekorps bestätigt wird

