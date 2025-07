Die Russen haben in der Region Sumy einen Bus mit Zivilisten beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Beschuss fand in der Nähe der Gemeinde Yunakivska statt. Es gibt Verletzte, sie werden behandelt.

In der Region Sumy haben russische Truppen einen Bus mit Zivilisten getroffen. Nach vorläufigen Angaben gibt es Verletzte. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleg Grigorov am Sonntag, den 27. Juli in Telegram mit.

Nach vorläufigen Angaben fand der Beschuss in der Gegend der Gemeinde Yunakovskaya statt. Es gibt Verletzte, sie werden medizinisch versorgt.

Um die Folgen des Angriffs zu beseitigen, waren alle Rettungsdienste beteiligt. Wir werden daran erinnern, früher am Tag die Russen mit einer Drohne Kovpakovsky Bezirk von Sumy angegriffen. Infolge des Beschusses gingen etwa 50 Fenster in Wohnhäusern zu Bruch. Später griffen die russischen Truppen kritische Infrastruktureinrichtungen in der Region Sumy an – ein Teil der Gemeinde Sumy war ohne Licht.