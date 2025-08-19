Die Russen haben in der Region Tschernihiw einen Zivilisten mit einer Drohne getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Drohnen griffen zivile und kritische Infrastruktureinrichtungen in der Stadt an.

Infolge des morgendlichen Angriffs der Kampfdrohnen der Russischen Föderation in der Stadt Nizhyn wurde ein Anwohner getötet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus.

„Am Morgen hat der Feind Nezhyn mit Angriffsdrohnen angegriffen. Unglücklicherweise starb ein Anwohner – ein Zivilist. Er war 45 Jahre alt“, so Chaus.

Der Stadtrat von Nizhyn fügte hinzu, dass russische Drohnen zivile und kritische Infrastruktur in der Stadt angegriffen haben. Strike Unbemanntes Luftfahrzeug fiel auf das Gebiet einer nicht funktionierenden Versuchsstation.

