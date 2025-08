Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte führten zur gleichen Zeit offensive Operationen im zentralen Teil von Ridkodub, nördlich von Lyman, durch.

Die russischen Streitkräfte haben einen kleinen Vorstoß in der Ostukraine unternommen, insbesondere in Richtung Lyman und in der Nähe von Pokrowsk. Diese Information wurde vom Institut für Kriegsforschung (ISW) am Montag, den 4. August veröffentlicht.

Nach Angaben der ISW-Experten zeigt die Analyse von Geolokalisierungsmaterial, dass die russischen Streitkräfte ihre Präsenz östlich von Lyman ausgeweitet haben.

Gleichzeitig haben die ukrainischen Streitkräfte offensive Aktionen im zentralen Teil von Redkodub, nördlich von Lyman, durchgeführt. Die russische Armee konzentrierte ihre Angriffe in mehrere Richtungen: nordwestlich von Lyman in der Nähe von Srednego und Shandrigolovoye, nördlich von Karpovka, östlich des Torskiy Gebiets und südöstlich des Serebryansky Waldes. Diese Aktivitäten wurden am 2. und 3. August beobachtet.

In Richtung Pokrowsk deuten die Geolokalisierungsdaten darauf hin, dass die russischen Streitkräfte in der Gegend von Novoukrainka, südlich von Pokrowsk, erfolgreich waren. Außerdem führten die Angreifer offensive Operationen in der Nähe von Pokrowsk selbst und nördlich der Stadt durch.

Während der Kämpfe um Pokrowsk wehrte das ukrainische Militär erfolgreich eine feindliche Sabotage- und Aufklärungsgruppe ab, die versuchte, in die Stadt einzudringen. Nach Angaben des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, wurde der Angriff des Feindes von den ukrainischen Verteidigern aufgehalten.

