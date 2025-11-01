Russen schlagen mit ballistischen Raketen in der Region Tschernihiw ein: Es gab zwei Treffer auf ein Unternehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute Abend, am 1. November, hat die russische Armee zwei ballistische Raketen auf die Gemeinde Menska in der Oblast Tschernihiw abgefeuert. Ein landwirtschaftlicher Betrieb wurde getroffen.

Dies teilte Pawlo Miroshnychenko, Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Koryukiv, auf Facebook mit.

„Der Feind beschießt weiterhin den Bezirk Koryukivka. Am Abend wurden zwei Ankünfte in einem der landwirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde Menska registriert. Vermutlich mit dem Einsatz von ballistischen Raketen“, sagte er in einer Erklärung.

Miroshnychenko fügte hinzu, dass alle Informationen derzeit geklärt werden.

Beschuss der Region Tschernihiw