Russische Drohne trifft ein 5-stöckiges Gebäude in der Region Donezk: 2 Verletzte, möglicherweise Menschen unter den Trümmern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 30. Mai haben russische Angreifer mit einer Drohne ein Wohnhochhaus in der Stadt Bilozerske in der Region Donezk getroffen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt und möglicherweise Menschen unter den Trümmern eingeschlossen.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Donezk und SES in Telegram

Quelle: .* „Um 02:30 Uhr schlugen die Angreifer in Bilozerske zu. Die feindliche Geranium-2 Drohne traf ein fünfstöckiges Wohngebäude. Infolge des Treffers brach ein Feuer aus.“

Einzelheiten: Eine 40-jährige Frau und ihr 16-jähriger Sohn wurden in ihrer Wohnung verletzt.

„Bei den Opfern wurden Verletzungen durch Minenexplosionen und eine Kohlenmonoxidvergiftung diagnostiziert. Die Opfer wurden medizinisch versorgt“, so die Staatsanwaltschaft.

Aktualisiert: .* Später meldete der staatliche Katastrophenschutz, dass sich möglicherweise zwei weitere Menschen unter den Trümmern befinden.

„Rettungs- und Suchaktionen sind im Gange“, so der SES.

Hintergrund: