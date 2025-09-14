Russische Drohnen haben zwei kritische Infrastrukturunternehmen am Rande von Nizhyn getroffen - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Stadtrand von Nizhyn, Region Tschernihiw, wurden am Sonntag russische Drohnen gesichtet, die zwei kritische Infrastrukturunternehmen angriffen.

Quelle: Olexander Kodola, Bürgermeister von Nizhyn, auf Facebook und in einem Kommentar bei Suspilne

Einzelheiten: Um 12:53 Uhr postete Kodola in den sozialen Medien, dass der Bezirk Nizhyn von feindlichen Drohnen angegriffen wurde und die Wrackteile eines abgeschossenen Schahed im Stadtzentrum lagen.

Später berichtete er in einem Kommentar an Suspilne, dass zwei kritische Infrastruktureinrichtungen am Stadtrand von Nizhyn getroffen worden seien.

„Es gibt keine Verletzten, aber es gibt Brände, und wir arbeiten daran, sie zu löschen“, sagte Kodola.

Aktualisierung: Später erklärte Kodola gegenüber Suspilne, dass gegen 16:20 Uhr ein privates Unternehmen am Stadtrand von Nizhyn, das mit Treibstoff handelt, getroffen wurde. Ein Treibstofftank wurde getroffen, was ein Feuer verursachte.

„Das Feuer wird gerade gelöscht. Es gibt keine Informationen über Verletzte oder Todesopfer“, sagte der Bürgermeister.