Es wurden insgesamt 17 Berichte über Schäden an Privathäusern, Wohnungen und Autos eingereicht.

Im Laufe des Tages haben russische Truppen 498 Angriffe auf 16 Siedlungen in der Region Saporischschja durchgeführt. Dabei wurden Privathäuser, Wohnungen in Hochhäusern und Autos beschädigt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Ivan Fedorow, am Donnerstag, den 12. Juni.

Der Feind hat insbesondere neun Luftangriffe auf Veselyanka, Primorskoye, Gulyaypol, Obratnoye, Novoandreyevka, Olgovskoye und Belogorye geflogen.

Darüber hinaus griffen 295 unbemannte Flugzeuge verschiedener Modifikationen (meist FPV) Malokaterynivka, Novoyakovlevka, Kamenske, Gulyaypol, Shcherbaki, Novodanilivka, Malya Tokmachka, Charivne und Novodorivka an.

Durch den Beschuss von Malokaterynivka wurden zwei Menschen verletzt.

Das russische Militär beschoss auch Jurkiwka, Kamenske, Gulyaypol, Malya Tokmachka, Malya Tokmachka und Novodanilivka sieben Mal mit Mehrfachraketenwerfern.

Während 187 Artillerieangriffe das Gebiet von Kamenske, Gulyaypol, Shcherbakov, Novodanilovka, Malaya Tokmachka, Charivne und Novodorovka trafen.

Insgesamt gab es 17 Berichte über Schäden an Privathäusern, Wohnungen und Autos.

Zuvor hatten russische Truppen eine Infrastruktureinrichtung in Saporischschja angegriffen und ein Feuer ausgebrochen.