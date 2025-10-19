Russische Truppen haben das Zentrum von Cherson angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einer der Verletzten erlitt insbesondere eine traumatische Amputation des Schienbeins. Er befindet sich derzeit in einem ernsten Zustand.

Russische Truppen haben am Abend des 19. Oktober den zentralen Bezirk von Cherson beschossen, wodurch zwei Männer verletzt wurden. Darüber berichtet die regionale Militärverwaltung von Cherson.

„Gegen 18:45 Uhr beschossen russische Besatzungstruppen den zentralen Bezirk von Cherson. Infolge des Angriffs wurden zwei Menschen verletzt“, heißt es in der Meldung.

Also, ein 52-jähriger Mann – explosives Trauma und Wunden an den Händen. Ein weiterer Chersoner, 68 Jahre alt, erhielt eine traumatische Amputation des Schienbeins. Er befindet sich jetzt in einem ernsten Zustand.

Die Opfer wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am 19. Oktober eine der Siedlungen des Bezirks Kupjanskiy in Charkiwschtschina beschossen haben. Infolge des Angriffs wurde ein 71-jähriger Einwohner getötet.

Zuvor wurde am Samstag bekannt, dass die Russen eine Tankstelle in Sumy mit einer Drohne beschossen haben. Zwei Frauen wurden verletzt. Auch der Feind griff mit Drohnen und gelenkten Luftbomben alte Ortschaften an.