Russischer Agent, der Raketenangriffe auf Kiew koordinierte, wurde enttarnt

Ein Agent der russischen Spezialdienste wurde enttarnt, der dem Feind Koordinaten für Raketenangriffe auf Kiew übermittelte. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit. „Den Ermittlungen zufolge hat der Verdächtige, der auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim lebt, im März 2022 begonnen, mit Vertretern der russischen Sonderdienste zusammenzuarbeiten. Er erhielt von ihnen den Auftrag, die Sammlung und Übermittlung von Daten über die Bewegung ukrainischer Truppen, die Lage von Terror-Kontrollpunkten, kritische Infrastruktureinrichtungen, zivile und militärische Einrichtungen in Kiew und der Region Kiew zu organisieren“, heißt es in dem Bericht.

Ein Einwohner der Krim war an illegalen Aktivitäten beteiligt.

„Diese Aufgaben übertrug der Verdächtige einer Bekannten mit Wohnsitz in Kiew, die von März bis Juni 2022 mit ihrem eigenen Mobiltelefon Bilder von kritischer Infrastruktur, zivilen und militärischen Einrichtungen machte. Die von ihr gesammelten Informationen wurden ihm über mobile Anwendungen übermittelt. Diese Daten wurden vom Feind verwendet, um die Raketenangriffe auf die Hauptstadt zu korrigieren“, so der Pressedienst der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft. Der Bürger wurde in Abwesenheit wegen des Verdachts auf Hochverrat unter Kriegsrecht angezeigt, und die Anklageschrift gegen den in Kiew lebenden Bürger wegen Hochverrats wurde bereits an das Gericht weitergeleitet. Die Frau befindet sich in Gewahrsam…