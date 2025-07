Russischer Angriff: Großbrand in Tschuhujiw, 11 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

93 Rettungskräfte und 29 Ausrüstungseinheiten, darunter ein Löschzug, sind im Einsatz, um die Folgen des feindlichen Angriffs zu beseitigen.

Infolge des Angriffs russischer Drohnen auf die Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw hat sich die Zahl der Verletzten auf 11 Menschen erhöht, darunter auch zwei Kinder. Dies meldete der staatliche Rettungsdienst am Samstag, den 5. Juli.

Derzeit sind die Rettungskräfte dabei, einen Großbrand in einem der Gebäude der Stadt zu löschen. An einer anderen Adresse wurden das Postamt und ein nicht funktionierendes Gebäude getroffen. Ein Feuer brach aus. Häuser und Pkws wurden beschädigt. Dort löschten Feuerwehrleute die Flammen.

Insgesamt waren 93 Rettungskräfte und 29 Ausrüstungseinheiten, darunter Pyrotechniker, Sanitäter und ein Löschzug, an der Beseitigung der Folgen des Angriffs beteiligt.

Nach Angaben der Regionalen Militärverwaltung von Charkiw starben am vergangenen Tag in der Region aufgrund der russischen Angriffe insgesamt eine Person und 15 weitere wurden verletzt (einschließlich der Verwundeten in Tschuhujiw – d. Red.).

Zuvor wurde bekannt, dass russische unbemannte Flugzeuge Tschuhujiw in der Region Charkiw angegriffen haben. Unmittelbar danach wurde über drei Opfer berichtet, darunter ein 12-jähriges Kind.

Auch heute Nacht schlugen russische Angreifer in der Region Dnipropetrowsk zu. Vier Menschen wurden verletzt.