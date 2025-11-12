Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf der Kursk Richtung während der Durchführung eines Kampfeinsatzes Betreiber unbemannten Luftfahrzeugs der Intelligenz Einheit der Brigade Stahl Cordon aufgezeichnet Filmmaterial der „echten“ russischen militärischen „Brüderlichkeit“. Dies berichtet der staatliche Grenzdienst, der das Video veröffentlicht hat.

Die Aufnahmen zeigen den „heldenhaften Angriff“ von zwei Angreifern, die beschlossen haben, die Stellungen der ukrainischen Verteidiger anzugreifen.

„Unsere Kamikaze-Drohne hat dieser „Offensive“ einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem sie einen der russischen Militärs getroffen hatte, begann der andere nicht einmal damit, seinem Kameraden erste Hilfe zu leisten, sondern rannte einfach davon. Das ist sie also – die wahre Armee der „Großmacht“, in der sie die eigenen Leute sogar auf dem Schlachtfeld im Stich lässt“, heißt es in dem Bericht.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine am vergangenen Tag 1 000 russische Angreifer vernichtet haben. Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 12.11.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.154.180 Menschen.

