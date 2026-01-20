Russland hat in 24 Stunden 1.130 Soldaten verloren - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Gesamtverluste der Russischen Föderation während der groß angelegten Invasion in der Ukraine beliefen sich auf 1.228.570 Menschen.
Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben im Laufe des vergangenen Tages 1.130 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mit.
Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 20.01.26 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1.228.570 (+1130) Mann; Panzer – 11.579 (+6) Einheiten; gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.928 (+6) Einheiten; Artilleriesysteme – 36.393 (+60) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.618 (+1) Einheiten; 1.279 (+1) Einheiten; Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 111.140 (+925) Einheiten; Fahrzeuge und Tankwagen – 75.067 (+191) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 4.048 (+3) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Vormarsch der russischen Invasoren seit Samstagabend, den 17. Januar, innerhalb der Stadt Pokrowsk zu verzeichnen ist. Die Invasoren rückten auch in der Nähe der Städte Sewersk und Konstantinowka in der Region Donezk vor.
