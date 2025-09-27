Russland hat eine Eisenbahn in der Region Odessa beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrsalisnyzja meldet Schäden an der Eisenbahninfrastruktur, mehrere Züge fahren mit Verspätung.

Die Eisenbahninfrastruktur in der Region Odessa wurde in der Nacht zum 27. September von russischen Drohnen angegriffen. Es wurden Schäden festgestellt, mehrere Züge verkehren mit Verspätung. Dies berichtet die Zeitung Ukrzaliznitsya.

Infolge des Angriffs wurde unter den Bahnmitarbeitern und Fahrgästen niemand verletzt.

Das Unternehmen stellt fest, dass alle Personenzüge „in sicherer Entfernung von den Einschlagstellen angehalten wurden“.

Der Zugverkehr wurde inzwischen wieder aufgenommen, aber mindestens 26 Züge haben Verspätung.

Der Zug Nr. 105/106 Odessa-Kiew hat die größte Verspätung – mindestens 3 Stunden und 42 Minuten.

Neben den Inlandsflügen gab es auch Probleme mit internationalen Zielen – Wien, Przemysl, Warschau.

In der Regionalen Militärverwaltung wurde angegeben, dass es Brände am Ort der Anschläge gab.

Wir erinnern daran, dass es am 25. September infolge des russischen Beschusses in den Regionen Mykolajiw und Kirowohrad zu einem Stromausfall auf einigen Teilen der Eisenbahn kam. Die UZ warnte vor Verspätungen der Züge. Die Russische Föderation hat die Bahn getroffen: Welche Züge sind verspätet?