Russland hat eine Energieanlage in der Region Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Bewohner der Region Cherson werden aufgefordert, sich auf einen längeren Stromausfall vorzubereiten.

Russische Aggressoren haben eine wichtige Energieanlage in der Region Cherson angegriffen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Mittwoch, den 11. Juni in Telegram mit.

„Die Situation der Stromversorgung in der Region Cherson ist schwierig. Russische Truppen haben eine wichtige Energieanlage angegriffen. Die Energietechniker tun alles, um die Folgen der Angriffe zu beseitigen und die Stromversorgung für die Bewohner der Region wiederherzustellen“, schrieb er.

Laut Prokudin ist es jetzt unmöglich, den Zeitpunkt für den Abschluss der Reparaturarbeiten vorherzusagen.

„Die Bewohner der Region bitte ich, Verständnis aufzubringen und sich auf eine längere Unterbrechung der Stromversorgung einzustellen“, fügte der Beamte hinzu.