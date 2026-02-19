Russland hat einen Bauernhof in der Region Charkiw angegriffen: 100 Schweine sind ums Leben gekommen, ein Mann wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Dvorichny Kut wurde ein Mann durch einen russischen Angriff verletzt, etwa 100 Schweine kamen ums Leben, Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Bei einem russischen Angriff auf einen Bauernhof im Dorf Dvorichny Kut in der Region Charkiw wurde ein Mann verletzt und etwa 100 Schweine getötet.

Quelle: Staatlicher Dienst für Notfälle in sozialen Netzwerken

Details: Es wird berichtet, dass durch den feindlichen Angriff ein Feuer auf dem Dach der Farm ausgebrochen ist und Schäden festgestellt wurden.

Rettungskräfte und Sprengstoffexperten des Staatlichen Dienstes für Notfälle sind vor Ort im Einsatz.

