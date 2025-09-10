Russland greift die Energieanlage von DTEK in der Oblast Dnipropetrowska an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 10. September haben zwei russische FPV-Drohnen eine Energieanlage in einer Frontstadt in der Region Dnipro angegriffen.

Dies wurde von DTEK berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter des Unternehmens nicht verletzt wurden. Sie befanden sich während des Angriffs in Schutzräumen.

Eine weitere FPV-Drohne traf später das Auto eines Reparaturteams. Der Lastwagen wurde beschädigt, wie DTEK mitteilt.

Zur Erinnerung:

Am 6. August geriet am Morgen eine der DTEK-Einheiten unter Beschuss, als feindliche FPV-Drohnen die Region Dnipro angriffen. Bei dem Angriff wurde die Stromversorgungsanlage in Brand gesetzt, aber keine Mitarbeiter wurden verletzt.

Am 29. August, als die Energietechniker von DTEK in der Nähe der Frontlinie in der Oblast Dnipropetrowska Notreparaturen durchführten, traf eine feindliche Drohne ein Firmenfahrzeug.