Russland hat kritische Infrastruktur in Zlatopol in der Region Charkiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Angriff russischer Terroristen hat zu Stromausfällen in der Stadt geführt.

Als Folge des Angriffs der russischen Armee auf kritische Infrastruktur in Zlatopol in der Region Charkiw kam es zu einem Notstromausfall. Darüber berichtete das Stadtoberhaupt von Zlatopol Nikolai Baksheev am Freitag, den 3. Oktober, abends in Telegram.

Er wies darauf hin, dass der Angriff russischer Terroristen die Stromausfälle in der Stadt verursacht hat. Weitere Informationen werden erwartet, während die Einwohner aufgefordert wurden, Ruhe zu bewahren, auf ihre eigene Sicherheit zu achten und keine Details über die getroffenen Orte über soziale Medien zu verbreiten.