Russland hat in der Region Poltawa erhebliche Schäden an der Gasübertragungsinfrastruktur verursacht

In der Nacht vom 26. auf den 27. August haben russische Angreifer Drohnen eingesetzt, um Energie- und Gastransportanlagen in sechs Regionen des Landes anzugreifen.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Das Energieministerium teilte mit, dass der Feind in der Region Poltawa gezielt und umfassend Einrichtungen der Gasübertragungsinfrastruktur angegriffen und dabei erhebliche Schäden verursacht hat.

Insgesamt griffen die Russen Einrichtungen in den Regionen Sumy, Poltawa, Donezk, Tschernihiw, Charkiw und Saporischschja an.

Die Schäden werden derzeit bewertet. Notfall- und Rettungsdienste sind an den Orten der Angriffe im Einsatz.

„Die Strom- und Gasunternehmen bemühen sich, die Strom- und Gasversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen“, fügte das Energieministerium hinzu.

Zur Wiederholung:

Aufgrund des russischen Beschusses der Energieinfrastruktur von Sumy gibt es in der Stadt so gut wie keine öffentlichen Verkehrsmittel, und die Wasserversorgung erfolgt mit geringerem Druck und nicht für alle Verbraucher.