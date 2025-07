Russland stürmt in Richtung Pokrovske: Die ukrainischen Streitkräfte halten den Feind in der Nähe von Dutzenden von Siedlungen zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Schwere Kämpfe gehen in Richtung Pokrovske weiter. Die russischen Truppen versuchen, ihre zahlenmäßige Überlegenheit für eine Offensive zu nutzen, aber die ukrainischen Verteidiger halten die Angriffe zurück.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die operative und strategische Gruppe der Truppen in Chortyzja.

Was geschieht

In Richtung Pokrovske griff der Feind in den Gebieten von Rusin Yar, Stepanivka, Novoekonomichne, Poltavka, Wladimirivka und Razino an. Die Russen versuchten auch, in Richtung Udachne, Molodetske, Muravka, Novopavlivka, Novosergiivka, Horikhove und Olexijvka durchzubrechen.

Um den Ballungsraum Pokrovsko-Myrnohrad zu blockieren, stürmte der Feind außerdem ukrainische Stellungen bei Novoekonomichne, Mykolajiwka, Myroliubivka, Novoukrainka, Yelizavetivka und Lysivka.

Das Militär stellte fest, dass die Russen aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit versuchen, vorzurücken, aber die Verteidigungskräfte halten den Feind weiterhin zurück.

Richtung Novopavlivka

Der Feind hat auch versucht, seine taktische Position im Sektor Novopavlivka zu verbessern. Die Angriffe wurden in den Gebieten Komar, Myrne, Voskresenka, Jalta, Schewtschenko und Saporischschja in der Region Donezk fortgesetzt.

Die ukrainischen Streitkräfte ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um einen Durchbruch zu verhindern.

Lage an der Frontlinie