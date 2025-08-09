FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Sanktionen gegen Rosatom wegen der Besetzung des KKW Tschernobyl und des KKW Saporischschja - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Sanktionen gegen das russische Energieunternehmen Rosatom wurden auf Antrag des Energieministeriums wegen der Besetzung der ukrainischen Atomanlagen verhängt.

Dies geht aus einer Erklärung des Energieministeriums hervor.

„Sanktionsbeschränkungen wurden gegen 18 natürliche und 17 juristische Personen verhängt, die an Versuchen beteiligt waren, das Kernkraftwerk Saporischschja illegal in das russische Energiesystem zu integrieren und das Kernkraftwerk Tschernobyl zu beschlagnahmen“, heißt es in der Erklärung.

In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass ein separates Dokument die Sanktionsbeschlüsse mit den restriktiven Maßnahmen der internationalen Partner koordiniert.

„Sie betreffen zwei Schlüsselbereiche – den Energiesektor und den militärisch-industriellen Komplex der Russischen Föderation sowie ein internationales Netzwerk von Zwischenhändlern und Logistikunternehmen, die die Umgehung der Sanktionen erleichtern“, fügte das Energieministerium hinzu.

Um es kurz zu machen:

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Dekrete erlassen, mit denen neue persönliche und sektorale Sanktionen gegen 35 natürliche und juristische Personen verhängt werden, die mit dem Staatskonzern Rosatom und russischen Energieunternehmen verbunden sind.

