In Saporischschja gerieten Energietechniker unter Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Spezialisten arbeiteten in der Nähe der Kollisionslinie und reparierten Schäden an Stromnetzen, die durch russische Angriffe entstanden waren.

Die Brigade der Energietechniker wurde am 22. Juni in der Region Saporischschja von den Russen beschossen, dabei wurde spezielle Ausrüstung beschädigt. Dies berichtete der Pressedienst von Saporischschjaoblenergo am Sonntag, den 22. Juni.

„Heute geriet die Brigade von Saporischschjaoblenergo während der Durchführung von Notbergungsarbeiten unter Beschuss von Besatzungstruppen der rf. Glücklicherweise wurden die Stromingenieure nicht verletzt, aber der Autoturm wurde beschädigt“, sagte der Leiter des Unternehmens Andrej Stasevsky.

Er wies darauf hin, dass Spezialisten in der Nähe der Kollisionslinie arbeiteten und die durch die russischen Angriffe verursachten Schäden an den Stromnetzen reparierten.

Sie waren jedoch nicht in der Lage, die Arbeiten abzuschließen, da die Russen erneut zuschlugen.

Die Region Saporischschja ist ein Gebiet der Feindseligkeiten, so dass die Energietechniker unter gefährlichen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Im Allgemeinen wurden seit dem Beginn der umfassenden Invasion aufgrund der militärischen Aggression der Russischen Föderation zwei Mitarbeiter des Unternehmens bei der Ausübung ihrer Tätigkeit getötet und 13 weitere verletzt.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Angreifer einen gezielten Angriff auf eine Einheit von Rettungskräften in Nikopol, Region Dnipropetrowsk, verübt haben. Während der Ankunft der Sanitäter schlug der Feind ein zweites Mal zu.