"Das Schattensegment schrumpft": Die Ukraine hat einen Rekord an Reisesteuern gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die lokalen Haushalte haben 142,6 Millionen Hrywnja an Touristensteuer erhalten. Das ist ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Dies berichtet Opendatabot unter Berufung auf Daten des staatlichen Steuerdienstes.

Im Vergleich zu 2021 hat sich der Betrag verdoppelt.

55% der Gebühr wurde von Hotels und großen Beherbergungsbetrieben gezahlt, 45% von Eigentümern von Wohnungen und Grundstücken.

Die lokalen Haushalte der Regionen Kiew, Lwiw und Iwano-Frankiwsk erhielten das meiste Geld für den Tourismus.

Auf sie entfielen zusammen 58% der gesamten Einnahmen. Während Odessa an Boden verloren hat, konnten die Regionen Bukowina, Vorkarpaten und Tscherkassy im Vergleich zur Vorkriegszeit eine 3-4-fache Steigerung verzeichnen.

„Das Schattensegment schrumpft, und die lokalen Haushaltseinnahmen werden transparenter und stabiler. Meiner Meinung nach ist dies einer der Gründe für den signifikanten Anstieg im Jahr 2025“, kommentiert Denys Popov, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, das Wachstum der Touristensteuer.

Um es kurz zu machen:

Kiew hat während der Zeit des Kriegsrechts sechs Monate lang eine Rekordsteuer für Touristen eingenommen.