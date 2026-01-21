Schmyhal sagte, wann die Wärme in die Häuser der Kiewer zurückkehren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Wärmeversorgung in Kiew nach dem feindlichen Angriff in der Nacht des 20. Januar sind im Gange.

Dies gab Energieminister Denys Schmyhal bekannt.

„Die Wiederaufnahme der Arbeiten wird die ganze Nacht dauern. Wir planen, die Heizkessel am späten Abend in Betrieb zu nehmen, damit wir am Morgen damit beginnen können, die Häuser der Kiewer Bürger wieder mit Wärme zu versorgen“, sagte er.

Laut Schmyhal bleibt die Situation im Energiesektor schwierig. Die Beseitigung der Folgen des Angriffs geht jedoch weiter. Reparaturteams von Stromingenieuren arbeiten kontinuierlich.

„Parallel dazu werden wir den Betrieb kritischer Infrastruktureinrichtungen überprüfen. Wir analysieren, wie viel Strom zusätzlich für die Versorgung der Haushaltskunden freigegeben werden kann“, sagte er.

Der Minister wies an, eine zusätzliche Analyse durchzuführen und alle möglichen Einrichtungen auf Generatoren umzustellen, um Strom für die Menschen freizugeben.

Er teilte mit, dass Kiew bereits 49 von 55 geplanten Generatoren erhalten hat, die aus dem Reservehub des Energieministeriums zugewiesen wurden. Der Rest sollte so schnell wie möglich eintreffen.

Um es kurz zu machen:

5.635 mehrstöckige Wohngebäude in Kiew waren infolge des russischen Angriffs in der Nacht des 20. Januar ohne Wärmeversorgung. Das linke Ufer der Stadt war ebenfalls ohne Wasser.

In der Folge wurden mehr als 1.600 Wohngebäude in Kiew, die nach dem feindlichen Angriff in der vergangenen Nacht ohne Wärmeversorgung waren, von Versorgungsunternehmen mit Wärme versorgt.

Die Wasserversorgung in Kiew ist nach dem feindlichen Angriff in der Nacht des 20. Januar wieder vollständig hergestellt.