Seit Anfang des Jahres hat DTEK 3,2 Milliarden Hrywnja in die Reparatur von Wärmekraftwerken investiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK hat in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 3,2 Milliarden Hrywnja in die Wiederherstellung und Reparatur von Wärmekraftwerken investiert. Die Investition dient der Vorbereitung auf die nächste Heizperiode.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

„Von Januar bis Mai 2025 investierte DTEK Energy etwa 3,2 Milliarden Hrywnja in die Reparatur und Wiederherstellung von Wärmekraftwerken, die durch massive Raketenangriffe schwer beschädigt wurden“, heißt es dort.

Das sind bereits etwa 90% der Summe, die im vergangenen Jahr in die Reparatur von Wärmekraftwerken investiert wurde.

„Jeden Tag stellen unsere Stromingenieure nicht nur die Kraftwerke wieder her, sondern auch den Lebensrhythmus in Städten und Dörfern. Elektrizität ist die Grundlage von allem, und wir tun unser Bestes, um sie auch in den schwierigsten Momenten zu erzeugen“, sagte Aleksandr Fomenko, CEO von DTEK Energy.

Zur Erinnerung: 2024 investierte Rinat Achmetows DTEK 3,6 Milliarden Hrywnja in die Reparatur des Wärmekraftwerks nach dem Beschuss. Weitere 7,5 Mrd. Hrywnja wurden für die Unterstützung der ukrainischen Kohleproduktion bereitgestellt.