Seit Anfang des Jahres haben die Haushalte 25,5 Mrd. Hrywnja an Grundsteuer erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Steuerzahler in den Regionen Dnipropetrowsk, Kyjiw, Odessa und Lwiw haben am meisten gezahlt.

Grundbesitzer und Pächter von Grundstücken haben für Januar – Juli 2025 fast 25,5 Milliarden Hrywnja an Grundsteuer an die lokalen Haushalte überwiesen. Dies meldet der Staatliche Steuerdienst der Ukraine.

Das sind fast 15,9 % oder 3,5 Mrd. Hrywnja mehr als im entsprechenden Zeitraum des letzten Jahres. Für Januar – Juli 2024 beliefen sich die Einnahmen auf fast 22 Milliarden Hrywnja.

Die Steuerzahler der Region Dnipropetrowsk zahlten das meiste Geld – 4,5 Milliarden Hrywnja. Die Steuerzahler in Kiew zahlten 3,7 Mrd. Hrywnja, das Gebiet Odessa 2,2 Mrd. Hrywnja und das Gebiet Lwiw 1,7 Mrd. Hrywnja.