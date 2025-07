Selenskyj bewertete das Gespräch mit Trump als "eines der besten"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Freitag, den 4. Juli, ein Telefongespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj sagte, dass sein Gespräch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika am Vortag das beste und produktivste in der gesamten Zeit der Kommunikation zwischen den beiden Führern war. Dies sagte der ukrainische Staatschef in seiner Abendansprache am Samstag, den 5. Juli.

„Wahrscheinlich war es das beste Gespräch in dieser ganzen Zeit, das produktivste. Wir haben das Thema Luftverteidigung besprochen, ich bin dankbar für die Bereitschaft zu helfen“, sagte der Präsident.

Selenskyj kündigte die Entscheidung an, die ukrainische Luftabwehr zu stärken. In erster Linie geht es dabei um die Patriot-Luftabwehrkomplexe.

„Patriot ist der Schlüssel zur ballistischen Verteidigung“, erklärte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass mehrere andere wichtige Themen besprochen wurden, die von den US-amerikanischen und ukrainischen Teams bei Treffen in naher Zukunft bereits im Detail ausgearbeitet werden sollen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt, er habe ein „sehr strategisches Gespräch“ mit dem ukrainischen Präsidenten geführt.

Am Vorabend erzählte Selenskyj von den Vereinbarungen mit Trump. Der US-Führer sei sehr gut über die Situation an der Front in der Ukraine und die russischen Luftangriffe informiert, sagte der Präsident.