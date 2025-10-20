Selenskyj hat einem Treffen mit Macron zugestimmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron unterhalten und ein Treffen in naher Zukunft vereinbart.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Selenskyj’s Post auf Telegram.

Selenskyj betonte, dass jetzt „der richtige Moment ist, um die Situation bis zum Ende des Krieges voranzutreiben“ und das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, Druck auf Russland auszuüben.

Ihm zufolge ist der Druck auf das Aggressorland der Schlüssel zur Lösung des Konflikts.

„Wir haben mit Emmanuel alle relevanten Aspekte der Diplomatie und unsere jüngsten Kontakte mit Partnern besprochen. Ich bin dankbar für seine Unterstützung. Wir haben vereinbart, uns in naher Zukunft zu treffen“, sagte der Präsident.

Treffen im Weißen Haus am 17. Oktober

Am 17. Oktober 2025 traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zusammen.

Während des Treffens betonte Selenskyj die Notwendigkeit, die Ukraine mit Tomahawk-Langstreckenraketen auszustatten, die es ihr ermöglichen würden, russische Angriffe effektiver abzuwehren.

Trump zeigte sich jedoch besorgt über die Eskalation des Konflikts und betonte, dass die Bereitstellung solcher Waffen zu unvorhersehbaren Konsequenzen führen könnte.

Selenskyj schlug auch einen Tausch vor: Die Ukraine ist bereit, den USA ihre fortschrittlichen Drohnen im Tausch gegen Tomahawk-Raketen zur Verfügung zu stellen. Trump hat jedoch keine klare Antwort auf diesen Vorschlag gegeben.

Selenskyj sagte auch, dass Kiew nach seinem Gespräch mit dem US-Präsidenten das Thema mit europäischen Staats- und Regierungschefs besprochen hat und einige von ihnen planen, in ihrem Namen an die US-Regierung zu appellieren.