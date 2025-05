Selenskyj hat einen Brief an Trump geschickt: Was steht drin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Brief an den US-Präsidenten Donald Trump geschickt. Er enthält neue Vorschläge für die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und im Handel

Berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die offizielle Website des Präsidenten der Ukraine.