Selenskyj zu den Gesprächen in Genf: Es ändert sich viel, Trumps Team hört uns zu

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach dem ersten Tag der Gespräche zwischen den Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten in Genf können wir bereits sagen, dass sich einiges ändert. Das Team von US-Präsident Donald Trump beginnt, die Ukraine zu hören.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj wies darauf hin, dass die ukrainische Delegation eine Reihe von Treffen mit Partnern aus Europa und den Vereinigten Staaten abgehalten habe. Es gab viele Gespräche, Anrufe und Konsultationen.

„Die Delegation hat gerade einen Bericht über die Ergebnisse der Gespräche vorgelegt, und die waren gründlich. Es hat sich viel verändert… Die Verhandlungen in der Schweiz werden heute fortgesetzt, die Teams werden bis in die Nacht hinein arbeiten, und es wird weitere Berichte von ihnen geben. Es ist wichtig, dass es ein Gespräch mit den amerikanischen Vertretern gibt, und es gibt Signale, dass das Team von Präsident Trump uns zuhört“, schrieb er.

Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine kein Hindernis für den Frieden sein werde, da sie immer für den Frieden eingetreten sei. Die Ukraine erwartet, dass die Gespräche in der Schweiz zu den richtigen Schritten führen.

„Die erste Priorität ist ein verlässlicher Frieden, garantierte Sicherheit, Respekt für unser Volk, Respekt für alle, die ihr Leben für die Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression gegeben haben“, sagte er.

Der Präsident kündigte auch einen „ebenso aktiven Tag“ am 24. November an und deutete an, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden.

„Wir verteidigen die Interessen der Ukraine. Und die Stärke unserer Position – die Stärke unserer staatlichen Position, der ukrainischen Position des Volkes – ist, dass es unsere gemeinsame Position ist“, schloss er.