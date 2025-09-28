Selenskyj: Russische Föderation lässt Drohnen von Tankern aus über Europa starten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine wartet auf die Entscheidungen Europas, um Russland diese Woche unter Druck zu setzen, hat der Präsident betont.

Russland nutzt Tankschiffe, um Drohnen über den Ländern Europas abzusetzen. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Sonntag, den 28. September.

„Jetzt gibt es Informationen von Geheimdiensten, dass die Russen Tanker benutzen, um Drohnen zu starten und zu kontrollieren, die gegen europäische Länder starten“, sagte das Staatsoberhaupt.

Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine in dieser Woche europäische Entscheidungen zum Druck auf Russland erwartet. Zumindest sollte es ein 19. Paket von Sanktionen geben.

„Es ist besonders wichtig, dass die Sanktionen den russischen Energiehandel, die gesamte Infrastruktur der Tankerflotte, schmerzhaft treffen“, fügte der Präsident hinzu. Erinnern Sie sich, seit einer Woche sind am Himmel von Dänemark bereits dreimal Drohnen aufgezeichnet worden. Letzte Nacht wurden sie zum vierten Mal gesichtet. Unbekannte Drohnen wurden auch in einer Reihe von anderen europäischen Ländern registriert. Unterdessen sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass Russland angeblich niemals seine Drohnen und Raketen in das Hoheitsgebiet von EU- und NATO-Mitgliedsstaaten schießt.