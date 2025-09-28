Selenskyj: Russland versucht, auch in diesem Jahr einen Stromausfall in der Ukraine zu verursachen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Massive russische Angriffe deuten darauf hin, dass Moskau in diesem Jahr einen Stromausfall in der Ukraine vorbereitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Abendansprache von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Nach Angaben des Präsidenten ist die Beseitigung der Folgen eines massiven russischen Streiks heute den ganzen Tag über in Saporischschja, Kiew, der Region Kiew und anderen Regionen im Gange gewesen.

„Die meisten Schäden sind an normalen Häusern und zivilen Objekten entstanden. Mehr als 80 Menschen wurden verletzt. Leider wurden auch vier Menschen getötet, darunter ein Kind“, sagte Selenskyj.

Das Strazhesko-Institut, eines der führenden kardiologischen Institute in Osteuropa, gehört zu den betroffenen Einrichtungen in der Hauptstadt. Dort starben zwei Menschen – eine Krankenschwester und ein Patient. Der Präsident hat die Regierung angewiesen, bei den Bergungsarbeiten zu helfen.

„Es gab auch russische Angriffe auf Energieanlagen, und das ist leider eine traditionelle russische Taktik – Russland versucht, die Ukraine in diesem Jahr mit einem Stromausfall zu überziehen“, fügte er hinzu.*

Massiver Angriff am 28. September

Heute setzte das angreifende Land etwa 600 Angriffsdrohnen und 40 Raketen verschiedener Typen ein. Es gab Berichte über den Einschlag von Raketen und Trümmern in Wohnhäuser. Auch eine Brotbäckerei, eine Autoreifenfabrik, Privat- und Wohngebäude sowie zivile Infrastruktur wurden angegriffen.

Die Hauptziele waren Kiew und die Region, die Regionen Saporischschja, Chmelnyzkyj, Sumy, Mykolajiw, Tschernihiw und Odessa.