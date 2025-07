Selenskyj sprach über die Konferenz in Rom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident lobte das Niveau der Repräsentation und Unterstützung für die Ukraine und dankte allen, die helfen, einem gerechten und dauerhaften Frieden näher zu kommen.

Die Konferenz, die dem Wiederaufbau der Ukraine gewidmet war, wurde gleichzeitig zu einer Plattform für den Schutz unseres Staates, die Stärkung der Verteidigungskräfte der Ukraine und die Entwicklung der Waffenproduktion, sagte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken.

„Stärkung der Luftverteidigung, zusätzliche Investitionen in die Produktion aller Arten von Drohnen, vor allem Abfangdrohnen, und noch mehr Druck auf Russland. Die Konferenz, die dem Wiederaufbau der Ukraine gewidmet war, war sowohl eine Plattform zur Verteidigung unseres Staates, zur Stärkung der ukrainischen Verteidigungskräfte als auch zur Entwicklung der Waffenproduktion. Ein hohes Maß an Repräsentation und ein hohes Maß an Unterstützung für die Ukraine. Vielen Dank an alle, die helfen, Leben zu schützen und einem gerechten und dauerhaften Frieden näher zu kommen“, hieß es in der Erklärung.

Wir möchten daran erinnern, dass das belgische Unternehmen BIOInvest auf der Konferenz in Rom seinen ersten Vertrag auf dem ukrainischen Markt unterzeichnet hat – 5 Millionen Euro mit der Bank Lwiw.

Generell sieht die Initiative der G7-Länder Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) die Bereitstellung von 50 Milliarden Dollar für die Ukraine vor, wovon 20 Milliarden Dollar von der EU bereitgestellt werden sollen.