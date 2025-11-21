Selenskyj sprach zu den Ukrainern: Die Ukraine steht möglicherweise vor einer schwierigen Wahl

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Ukraine stehe derzeit vor einem der schwierigsten Momente ihrer Geschichte, da sie vor einer schwierigen Wahl stehe.

Quelle: Selenskyj’s Ansprache

Direkte Rede: „Jetzt ist einer der schwierigsten Momente in unserer Geschichte. Der Druck auf die Ukraine ist jetzt einer der schwersten. Jetzt steht die Ukraine möglicherweise vor einer sehr schwierigen Wahl – entweder der Verlust der Würde oder das Risiko, einen wichtigen Partner zu verlieren. Entweder die 28 Punkte, oder ein extrem schwieriger Winter, der härteste, und weitere Risiken…“

