Selenskyj traf sich mit dem Kronprinzen von Norwegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Präsident Selenskyj und Kronprinz Håkon sprachen über Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie und die Unterstützung des Energiesektors unseres Landes.

Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich mit dem norwegischen Kronprinzen Håkon, der zum ersten Mal in die Ukraine kam. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Dienstag, den 20. Mai mit.

Selenskyj bedankte sich bei Håkon für den Besuch, den der Kronprinz mit einem Besuch im militärisch-medizinischen Rehabilitationszentrum in Irpin begann.

„Während des Treffens wurde über die Unterstützung des Energiesektors der Ukraine gesprochen. Der Präsident betonte, dass für unseren Staat die Hilfe Norwegens in Höhe von 450 Millionen Dollar für die Energiesicherheit sowie die Finanzierung des Kaufs und der Lieferung von Erdgas an die Ukraine äußerst wichtig ist“, heißt es in dem Bericht.

Außerdem sprachen der Präsident und der Kronprinz über Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie.

Zuvor hatte Selenskyj ein Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Stiore geführt, bei dem sie über den Ausbau der Sicherheitskooperation sprachen.

