Selenskyj: Wir verstehen die Absicht der Russen, Amerika zu täuschen, aber wir werden es nicht zulassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Russen beabsichtigen, „Amerika zu täuschen“, aber die Ukraine wird dies nicht zulassen.

Quelle: Die Abendansprache des Präsidenten

Direkte Rede: „Unser Team arbeitet mit den Vereinigten Staaten zusammen. Wir hören nicht einen einzigen Tag auf, darüber zu sprechen, wie wir einen echten Frieden gewährleisten können. Wir verstehen die Absicht der Russen, zu versuchen, Amerika zu täuschen. Das werden wir nicht zulassen.“

Einzelheiten: Laut Selenskyj „sieht jeder, dass es keinen wirklichen Schritt Russlands in Richtung Frieden gibt, keinen Schritt am Boden oder in der Luft, der Leben retten könnte.“

Daher forderte er Sanktionen und Druck auf Russland durch die Vereinigten Staaten, Europa und andere Länder.

„Wenn Russland den Krieg nicht beenden will, dann muss seine Wirtschaft gestoppt werden“, sagte der Präsident.

Gleichzeitig betonte er, dass er „die Entschlossenheit, mit der Präsident Trump entschlossen ist, die Toten in diesem Krieg zu stoppen“, sehr schätze.

Selenskyj fügte hinzu, dass „die einzige Ursache für diese Tötungen Putins Wunsch ist, jeden zu bekämpfen und zu manipulieren, mit dem er in Kontakt kommt.“

Hintergrund:

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 271

