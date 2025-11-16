Selenskyj: Wiederaufbauarbeiten in drei Regionen fortgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland hat im Laufe der Woche etwa 1.000 Angriffsdrohnen, 980 gelenkte Luftbomben und 36 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert.

Die Wiederaufbauarbeiten nach den russischen Angriffen gehen in Charkiw und der Region, in Odessa und Dnipropetrowsk seit dem 16. November weiter. Dies teilte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj auf seiner Facebook-Seite mit.

Im Laufe der Woche hat die Russische Föderation etwa 1.000 Angriffsdrohnen, 980 gelenkte Luftbomben und 36 Raketen verschiedener Typen über der Ukraine abgeschossen.

„Und jede Nacht erfordert eine Multikomponenten-Verteidigung des Himmels – Luftverteidigungssysteme, Kampfflugzeuge, mobile Feuergruppen, Abfangdrohnen. Wir arbeiten mit unseren Partnern aktiv an jeder Komponente, um die Verteidigung der Ukraine zu verstärken.

Wir haben neue starke Abkommen mit Europa vorbereitet, um unsere Luftverteidigung, unsere Widerstandsfähigkeit und unsere Diplomatie deutlich zu stärken“, sagte der Staatschef.

Https://www.facebook.com/reel/25476663848618894/&show_text=true&width=267&t=0

Wir möchten daran erinnern, dass Russland in der Nacht zum 16. November die Ukraine mit Drohnen angegriffen hat. Explosionen waren in Charkiw, Odessa und Sumy zu hören.