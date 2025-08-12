Selenskyj wies die Regierung an, den Grenzübertritt für junge Ukrainer zu vereinfachen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat die Regierung angewiesen, den Grenzübertritt für junge Ukrainer unter 22 Jahren zu vereinfachen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina machte das Staatsoberhaupt diese Ankündigung während des Ukrainischen Jugendforums 2025: Die Jugend ist hier!

„Im Moment gibt es eine Grenze von 18 Jahren, ich schlage vor, sie auf 22 Jahre zu erhöhen, damit es keine Einschränkungen beim Grenzübertritt gibt“, sagte Selenskyj.

Der Präsident stellte fest, dass dies „eine positive, richtige Geschichte ist, die vielen Ukrainern helfen wird, die Verbindung zur Ukraine aufrechtzuerhalten und sich in ihrem Studium in der Ukraine zu verwirklichen.“

Männer, die ins Ausland reisen

Zur Erinnerung: Während der Mobilisierung und des Kriegsrechts in der Ukraine können die meisten Männer mit einem aufgeschobenen Militärdienst ins Ausland reisen, aber nicht alle Kategorien.

Neben den Männern unter 18 und über 60 Jahren kann auch die große Mehrheit derjenigen, die Anspruch auf einen Aufschub haben, ins Ausland reisen. Allerdings sind die Anforderungen an die Dokumente für den Grenzübertritt unterschiedlich.

Insbesondere Männer mit Behinderungen, die einen Elternteil mit der ersten oder zweiten Behinderungsgruppe begleiten, Männer mit drei minderjährigen Kindern, Eltern von minderjährigen Kindern mit Behinderungen und andere Kategorien haben das Recht, ins Ausland zu reisen. Jede dieser Situationen hat ihre eigenen Besonderheiten in Bezug auf Auslandsreisen, und es muss ein Paket von Dokumenten vorbereitet werden.

Studenten ukrainischer Hochschulen können im Rahmen von akademischen Mobilitätsprogrammen auch für ein Semester ins Ausland reisen. Allerdings kommen nicht alle Studenten dafür in Frage: Sie müssen zunächst ein Auswahlverfahren bestehen. Lesen Sie mehr in dem Artikel von RBK Ukrajina.